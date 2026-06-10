女優仲里依紗（36）がフジテレビ系新ドラマ「Tokyo middle 30」（7月22日開始、水曜午後10時）で主演を務めることが9日、分かった。同局連続ドラマ初主演となる。同作は中国で爆発的ヒットを記録した「Nothing But Thirty」を原作に日本版としてオリジナルリメイクした作品で、“35歳の女性の今”をリアルに描いた恋愛ヒューマンドラマとなっている。キラキラした世界を思い描いて上京した女性3人が恋、仕事、家庭など思い通りには