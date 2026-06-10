JR東日本は、現在の磁気を使った切符を来年春から順次廃止し、QRコードが印刷された切符に切り替えると発表しました。JR東日本は、現在使われている「磁気乗車券」と呼ばれる、裏が黒い切符を来年春から順次廃止することを発表しました。新幹線や特急の切符は対象外ですが、近距離用の小さい切符についてはQRコードが印刷されたものに切り替わり、改札機にタッチする方式になるということです。現在の切符は縦30ミリ、横57.5ミリで