【カンザスシティー（米国）９日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯（１２日開幕）の１次リーグ第１戦で日本と対戦するオランダ代表が、ベースキャンプ地のミズーリ州カンザスシティーに到着した。＊＊＊強豪の風格漂う“登場”だった。ポリスエスコート（現地警察による誘導）による宿舎入りだっただけでなく、宿舎の周辺道路一帯を封鎖し、チームバス専用レーンを設置。警備のため、多くの警察がホテル周辺に駆けつけた。“超Ｖ