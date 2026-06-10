NY株式9日（NY時間15:22）（日本時間04:22） ダウ平均50736.38（-49.63-0.10%） ナスダック25517.09（-412.57-1.59%） CME日経平均先物64930（大証終比：-470-0.73%） 欧州株式9日終値 英FT100 10227.33（-145.87-1.41%） 独DAX 24433.06（-183.16-0.74%） 仏CAC40 8203.43（+4.14+0.05%） 米国債利回り 2年債 4.124（-0.037） 10年債 4.528（-0.034） 30年債 5.011（