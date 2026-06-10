11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。先月31日のアイスランド戦後から別メニュー調整が続いていたMF遠藤航（33）は初めて全体練習に参加。主将として約5000人のファンの前でスピーチし、日本サッカー界の歴史を塗り替えると誓った。陽気な音楽のリズムに乗るかのように遠藤