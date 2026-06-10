チュニジア代表は“公私混同”が不協和音を生みかけた。サブリ・ラムシ監督は20歳の息子、ヤニス・ラムシ氏を先月末の国内合宿に連れてきた。費用を全て個人負担するとした上で、チームと北中米に同行できるよう同国連盟に要請。連盟は公式にスタッフ入りしないことを条件としたが“無職”の同氏は技術スタッフのウエアを着用して練習に出現した。これに反発の声が高まり、結果的にチームを離れることが決まった。