スウェーデン代表では、最終メンバー発表時に代表OBとの“舌戦”が起きた。バルセロナの20歳、FWバルドグイら若手の有望株3人がそろって外れる事態に、元同国代表のヨン・グイデッティ氏は個性がある選手を外したとして「臆病な選手選考だ」などとグレアム・ポッター監督の選考に激怒。現地では指揮官のチーム掌握能力を疑問視する声などが挙がった。