【9R】チャレンジ決勝は中近5車がズラリ並ぶことになった。秋末の番手は代謝制度の対象車でもある黒木が回り、大中―坂本佳―有賀がこれに続く陣容だ。対する吉田航には大林がマーク。1番車をもらった吉田航は今月末にレインボーCチャレンジファイナル（取手）を控える身。ライン2車でもおそらく突っ張る。秋末も強引にタテに踏むだろう。その流れになると黒木、さらに大林まで立ち遅れる可能性がある。「結果を残せるよう自力