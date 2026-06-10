11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。日本代表は8日午前9時半ごろにメキシコ・モンテレイ市内のホテルを出発。バスとチャーター機で移動して、午後4時半ごろに米テネシー州ナッシュビル市内のホテルに着いた。2都市は時差が1時間あり、実質の移動時間は約6時間。MF久保はホ