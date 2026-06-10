負傷で選外となったMF南野拓実（31＝モナコ）が8日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでの練習から森保ジャパンに合流した。スタッフ、チームメートに笑顔で迎え入れられ、ランニングはDF長友とともに先頭に立った。「必要であれば僕の経験だったり、僕なりのアプローチをして、チームに何かいいものを還元できればいい」。精神面を支える「メンター」として同行する。昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の大ケガを負