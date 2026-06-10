11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。塩貝は初戦で激突するオランダの世界最高峰DFファンダイク攻略に自信を見せた。7日のU―19日本代表との練習試合で決勝弾を記録。勢いに乗る21歳は「実績どうこうは別に関係ない。気持ちの部分で勝てば勝てる」と強気だ。対峙（たい