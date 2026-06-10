尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」は3日目を迎える。2日目12R「ぶるたんドリーム」はセンプル総大将・吉川元浩が逃げて勝利した。堂々の得点率トップに立つ。本日の注目は12R。上條暢嵩が出足を整えて、イン実績の高さを示す一戦である。ぶるたんドリームで2着の上條は実戦足に一抹の不安。イン仕様の調整を施して、絶好枠の一戦に臨みたい。怖いのは、やはり峰。11Rの2周1Mで披露した絶品ターン再現なら、逆転ま