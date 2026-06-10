11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。冨安が完全復活に自信を見せた。5月下旬の国内合宿、2〜7日のメキシコ・モンテレイでの事前合宿では、対人の強さや正確なフィードなど、格の違いを示すプレーを連発。7日のU―19日本代表との練習試合では70分プレーして塩貝のゴールも