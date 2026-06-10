◇親善試合オランダ2−1ウズベキスタン（2026年6月8日米ニューヨーク）サッカーW杯1次リーグ第1戦で日本と対戦するオランダは8日、米ニューヨークで行われた親善試合でウズベキスタンを2―1で破った。開幕前最後の実戦で格下に苦戦。終了間際にFWハクポ（リバプール）が2本目のPK弾を決めて突き放したが、零敗した3日のアルジェリア戦に続いて決定力不足を露呈した。「得点できず苦しんでいる。2試合で3、4回の決定機を