米記者が大谷の最新データを公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の規格外な“現在地”に、改めて衝撃が広がっている。ドジャースがオフ日だった8日（日本時間9日）、米誌「スポーツ・イラストレイテッド」のドジャース専門サイトのノア・カムラス記者が大谷の最新データを紹介。米ファンから「アンチは勝手に吠えてろ」「歴史の目撃者」との絶賛コメントが続出している。同記者はXで「ショウヘイ・オオタニのOPS：.939（