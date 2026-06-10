北海道・函館中央警察署は2026年6月9日、大麻草栽培規制法違反と麻薬取締法違反の疑いで、函館市石川町に住む飲食店経営・野島一八容疑者（39）を逮捕しました。野島容疑者は2026年5月15日、函館市富岡町3丁目にある共同住宅で、営利目的で大麻草を栽培し、麻薬である大麻を含有する植物片約1030グラムを所持していた疑いが持たれています。警察によりますと、警察が発見した時点で野島容疑者が栽培していた大麻草は47本で、乾燥し