ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２７）が９日、単独初主演となる舞台「俺節」（１０日〜３０日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）の公開通し稽古と取材会を共演の稲葉友、キム・チャンミらと行った。土田世紀さんの同名漫画が原作で、演歌歌手を目指し青森から上京した青年・コージを演じる松田が新境地への熱い思いを語った。初めてとなる舞台単独主演に、気持ちを高ぶらせた。初日を目前にした松田は「ありがたい