【モデルプレス＝2026/06/10】Travis Japanの松田元太が9日、東京・東京建物 Brillia HALLにて行われた初めて舞台単独主演を務める「俺節」（6月10日〜8月2日まで上映）の囲み取材会に稲葉友、キム・チャンミとともに出席した。【囲み取材全文前編】【写真】27歳STARTOアイドル、韓国人女優とハグ◆松田元太初単独主演舞台「俺節」原作は土田世紀氏の同名漫画。初演から9年。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞