NY株式9日（NY時間14:35）（日本時間03:35） ダウ平均50827.06（+41.05+0.08%） ナスダック25621.25（-308.41-1.19%） CME日経平均先物64675（大証終比：-725-1.13%） 欧州株式9日終値 英FT100 10227.33（-145.87-1.41%） 独DAX 24433.06（-183.16-0.74%） 仏CAC40 8203.43（+4.14+0.05%） 米国債利回り 2年債 4.124（-0.037） 10年債 4.528（-0.034） 30年債 5.012（