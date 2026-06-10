【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソロプロジェクト始動を発表したFANTASTICSのボーカル・八木勇征が、6月10日にソロデビュー。デビューシングル「GAME CHANGER」のMVが、同日20時30分にYouTubeにてプレミア公開される。 ■八木勇征自身が企画構想したイメージをもとに映像化 デビューシングル「GAME CHANGER」は、八木の決意を感じる歌詞によるダンスロックナンバー。今回のMV