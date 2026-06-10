BTSの「Dynamite」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」でオリコン史上8作目【※】、海外アーティスト史上初の累積再生数9億回突破作品となった。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS週間再生数は130.3万回（1,302,900回）。累積再生数は9億95.1万回（900,950,590回）となり、YOASOBI、優里、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、Vaundyに続く史上6組目、海外アーティ