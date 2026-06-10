7人組グループ・Travis Japanの松田元太が10日、東京建物Brillia HALL (豊島区立芸術文化劇場）で舞台『俺節』（おれぶし）公開ゲネプロ前囲み取材に、共演の稲葉友、キム・チャンミと参加した。【舞台写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太松田にとって舞台単独初主演となる今作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台が、キャストを一新し、9年ぶりに再演。松田