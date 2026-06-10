SHINeeのThe 6th Mini Album『Atmos』（アトモス）が、6月10日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。2018年4月30日付での『SHINee THE BEST FROM NOW ON』、2021年3月8日付での『Don’t Call Me:SHINee Vol.7』に続き、自身3作目のデジタルアルバム1位を獲得した。【画像】約2年ぶり日本ドーム公演、ポスター日本デビュー15周年を迎えるSHINeeの最新作となる本作は、タイトル曲「Atmos」をは