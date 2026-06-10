TravisJapan松田元太（27）が9日、東京・池袋の東京建物ブリリアホールで単独初主演舞台「俺節」の取材会を行った。演歌歌手を目指す青年役で、さまざまな演歌を歌唱。「自分の中では新しい挑戦」と位置づけた。一方で、もともと祖父の影響で演歌自体にはなじみが深く「普段も演歌を聴いてリラックスしている」と明かした。作品をきっかけに演歌への愛が強まり「（作品が）終わる頃にはTravisJapanを辞めて演歌歌手になり