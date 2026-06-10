グローバルボーイズグループ・TREASUREの新曲「IF I」が、最新の6月15日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で34位に初登場した。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び同曲をタイトル曲とした最新アルバム『NEW WAV』も6月1日にリリースされ、同日付「週間アルバムランキング」では初登場1位を獲得している。そのほか最新のオリコン週間ストリーミングランキングには、5月31日をもってグループと