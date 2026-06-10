5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の最新曲「Five」が、6月10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、前週の13位から順位を上げ、3月23日付以来12週ぶりに1位に返り咲き。通算3週目の1位獲得となった。【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤週間再生数は、前週6月8日付の390万9892回を大きく上回る922万9829回。累積再生数は8052万7291回となった。3