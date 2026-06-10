ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（34）がスポニチ本紙の単独インタビューに応じ、11日（日本時間12日）に開幕するサッカーW杯北中米大会への思いを語った。昨年12月には北米4大プロスポーツを代表するスターの一人として組み合わせ抽選会でクジ引き役を務めた。他のスター選手たちも開幕が待ち切れない様子で、自国で32年ぶりに開催される大会にメジャーリーガーたちも興味津々だ。（聞き手・杉浦大介通信員）――