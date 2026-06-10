Mrs. GREEN APPLEの「私は最強」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「私は最強」ライブシーン週間再生数82.9万回（828,505回）を記録。累積再生数は3億7.3万回（300,072,531回）となり、3億回突破は自身通算15作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、映画『ONE PIECE FILM R