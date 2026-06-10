B'zが日本テレビ系サッカーテーマソングとして書き下ろした新曲「完全無欠」が、6月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。2025年1月27日付での「鞭」以来、自身通算5作目のデジタルシングル1位を獲得した。【写真】激闘を繰り広げる日本代表初週DL数は1万4855DL。『FIFAワールドカップ2026』は、12日（日本時間）にメキシコシティで開幕戦が開催される。2位には、5月31日をもっ