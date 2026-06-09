忙しい朝、ヘアセットに多くの時間を割くのは難しいもの。そんな大人世代にとって、乾かすだけで形が整うスタイルは強い味方です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、多忙さんでも毎日のおしゃれを諦めずにすむ、簡単スタイリングで仕上がる楽ちんスタイルをご紹介します。 ふんわり大人可愛いくびれショート 明るめブラウンの大人可愛いショートです。レイヤーカットにより、後頭部に自