５月３１日に活動終了した「嵐」の最新曲「Ｆｉｖｅ」が、１０日発表の１５日付オリコン週間ストリーミングランキング（１〜７日集計）で１２週ぶりに１位に返り咲いた。同曲は、３月４日から各ストリーミングサイトで配信され、グループのラストツアーでも披露された。週間再生数は前週（６月８日付）の３９１万回を大きく上回る、９２３万回を記録し、累積再生数は８０５２・７万回に上った。３位にはグループの人気曲「Ｌｏ