俳優の稲葉友（33）が9日、都内で舞台「俺節」（10日から、東京建物BrilliaHALLなど）ゲネプロ取材会に出席した。演歌歌手を目指す青年・コージ（松田元太）の不器用で純情な生きざまを描く物語。稲葉はコージの相棒のギター弾き・オキナワ役を演じる。舞台作品でギターを弾くのは初挑戦。稽古に入る半年前から準備を重ね、腕前を磨いた。「舞台上で楽器を演奏することも含めて、一緒に作り上げていく感じが今までやって来た創