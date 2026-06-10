Travis Japan松田元太（26）が9日、都内で主演舞台「俺節」（10日から、東京建物Brillia HALLなど）ゲネプロ取材会に出席した。演歌歌手を目指す主人公コージ（松田）の生きざまを描く物語。松田にとって初の単独主演舞台。開幕を控え「とにかく楽しんでいこうかなと思います」と緊張よりも高揚感が勝る様子。普段の音楽活動ではJ−POPに親しむが、劇中では演歌の歌唱に挑戦する。「月の沙漠」が十八番の祖父と一緒に、よく演歌