メッツの千賀滉大投手(33)は9日（日本時間10日）、予定されていた2Aビンガムトンでの先発登板を回避した。球団発表によると「右上腕部の尺骨神経の炎症のため」という。千賀は4月26日（同27日）のロッキーズ戦に先発して3回途中3安打3失点、4四死球で敗戦投手となり、翌27日（同28日）から腰椎の炎症でIL入り。5月に入ってスローイングを再開し、同22日（同23日）に傘下1Aでリハビリ登板に臨み、実戦復帰。今回が4度目の登板機