札幌市中央区円山西町2丁目付近の交差点で2026年6月9日、クマ3頭が目撃されました。9日午後6時50分ごろ、塾へ向かっていた男子中学生が約100メートル先の交差点で、クマ3頭が歩いているのを目撃しました。3頭は体長約1.6メートルのクマが2頭と、それより小さいクマ1頭だったということで、警察によりますと親子グマである可能性があるということです。その後、現場付近を通りがかった車がクラクションを鳴らしたところ