北海道・函館中央警察署は2026年6月9日、毒物及び劇物取締法違反の疑いで、自称・函館市北美原2丁目在住の男（55）を逮捕しました。男は8日午前3時半ごろ、函館市北美原2丁目にある共同住宅内で、トルエンを含有する塗料をビニール袋に入れて、みだりに吸引した疑いがもたれています。警察によりますと事件前、「人声の騒音がする」という110番通報があり警察官が駆けつけると、男が目の前で犯行に及んだということです。ト