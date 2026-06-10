アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡を飛行中だったアメリカ軍のヘリコプターがイランによって撃墜されたと明らかにしました。「この攻撃に対し、対応せざるを得ない」と主張しています。トランプ大統領は9日、ホルムズ海峡を警戒飛行中だったアメリカ軍の攻撃ヘリコプター「アパッチ」が「イランに撃墜された」とSNSで明らかにしました。撃墜は8日夜に発生し、「乗員2人は救助され、怪我はない」としています。トランプ大統