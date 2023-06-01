HSBC選手権 大会期間：2026年6月9日～2026年6月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[セリーナ ウィリアムズ / ビクトリア ムボコ] 2 - 0 [ニコール メリチャー / エリン ルーリフ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、女子ダブルス1回戦で、セリーナ ウィリアムズ / ビクトリア ムボコと第3シードのニコー