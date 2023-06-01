ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、西田陸浮外野手（25）の3Aシャーロット降格を発表した。西田は5月25日（日本時間26日）にメジャー初昇格。同日のツインズ戦に「9番・右翼」で先発出場するなど、ここまで12試合に出場。7日（同8日）のフィリーズ戦では「9番・右翼」でスタメン出場し、2回の第1打席では持ち味の俊足を生かして遊撃内野安打を放ち、2戦連続安打をマーク。通算29打数7安打2打点、打率.241。レギュラー定