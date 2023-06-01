ユーロドルはＮＹ時間に入って伸び悩む展開が見られ、１．１５ドル台後半から前半に値を落としている。１．１５ドル台はかろうじて維持しているものの、買戻しの機運までは高まらず、上値の重い展開が続いている状況。一方、ユーロ円も伸び悩む展開。ここ数日はドル円に追随せず、むしろユーロドルに連動している気配も見られている。ただ、１００日線の上は維持しており、上値は重いものの底堅さは堅持してい