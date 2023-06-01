【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは9日、米当局者の話として、ホルムズ海峡で米軍ヘリコプターが墜落したのは、イランの無人機と衝突したためだと報じた。衝突が意図的だったかどうかは特定されていないという。