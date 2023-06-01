斎藤元彦・兵庫県知事の給与をカットする条例改正案について、県議会の総務常任委員会は9日、4度目の継続審議とすることを決めた。現在開会中の第375回定例会（6月議会）は、議会と斎藤知事との“溝”が埋まらぬまま、総務常任委員会の決定が11日の本会議に諮られることになる。議会での斎藤元彦・兵庫県知事〈2026年6月2日撮影 神戸市中央区〉斎藤知事は、2024年に発覚した内部告発文書問題にからみ、県保有の情報漏えいの管