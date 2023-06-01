【ワシントン＝池田慶太】米保守系ＦＯＸニュースは９日、ホルムズ海峡を哨戒中に撃墜された米軍ヘリについて、イランの無人機攻撃を受けたと報じた。トランプ大統領は報復を示唆しており、米イランの緊張が一気に高まる可能性がある。米中央軍によると、米東部時間８日、攻撃ヘリＡＨ６４アパッチ１機がオマーン沖を飛行中に攻撃を受けた。パイロット２人は２時間以内に救出され、けがはなく無事だった。ＣＮＮによると、米