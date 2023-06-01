【パリ＝工藤圭太】１３〜１４日に行われる大相撲パリ公演に出場する幕内力士らの第１陣が９日、パリ郊外のシャルル・ドゴール空港に到着した。到着ロビーでは現地の相撲ファンや関係者らが出迎え、横綱豊昇龍ら力士たちが手を振るなどして応えていた。海外公演は昨年１０月のロンドンに続いて２年連続で、パリ公演は３１年ぶり３度目。横綱大の里らの第２陣は１０日に到着する予定。