NY株式9日（NY時間13:20）（日本時間02:20） ダウ平均50515.90（-270.11-0.53%） ナスダック25378.21（-551.45-2.13%） CME日経平均先物64040（大証終比：-1360-2.13%） 欧州株式9日終値 英FT100 10227.33（-145.87-1.41%） 独DAX 24433.06（-183.16-0.74%） 仏CAC40 8203.43（+4.14+0.05%） 米国債利回り 2年債 4.124（-0.037） 10年債 4.534（-0.028） 30年債 5.016