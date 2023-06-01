【ワシントン＝中根圭一】米国主導の有人月探査「アルテミス計画」の一環として、２０２７年に予定されている宇宙船と月着陸船のドッキング試験「アルテミス３」に参加する宇宙飛行士に、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の飛行士３人と欧州宇宙機関（ＥＳＡ）の飛行士１人が選ばれた。ＮＡＳＡが９日（日本時間１０日）、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで発表した。ＮＡＳＡは２８年に「アポロ計画」以来約半世紀