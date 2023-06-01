【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日、中東のホルムズ海峡を哨戒中の米軍ヘリのうち１機がイランに撃墜されたと自身のＳＮＳで明らかにした。パイロット２人は救出され、けがはなく無事という。トランプ氏は「この攻撃に対し、必然的に対応しなければならない」と記し、報復を示唆した。