HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[マリエ ボウズコバ] 2 - 0 [ポリナ クデルメトワ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、マリエ ボウズコバとポリナ クデルメトワが対戦した。 第1セットはマリエ ボウズコバが6-0で先取。第2セットもマリエ ボウズコバが6-3で制し、マリエ