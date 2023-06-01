山東省東営市の黄河デルタ国家級自然保護区にある順化ケージ内のトキ。（５月２１日撮影、東営＝新華社配信／王玉紅）【新華社済南6月10日】中国山東省東営市の黄河デルタ国家級自然保護区にあるトキ野生順化施設では、複数のひなが保温箱の中で餌を食べ、すくすくと成長している。黄河河口のトキは繁殖期に入っており、今年はすでに人工ふ化で19羽が誕生した。今年最初に人工ふ化したひなは4月22日に殻を破って出てきた。現在