楽天の三木監督が、休養することになったと球団が１０日、発表した。同日の巨人戦から、塩川ヘッドコーチが監督代行を務める。楽天は今季、開幕から調子が上がらずに低迷し、９日の巨人戦にも２―８で完敗して２１勝３６敗１分けで最下位だった。